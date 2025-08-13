Трамп заявил о последствиях для России без договоренностей по Украине

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Россию ждут "серьезные последствия", если на саммите на Аляске не удастся достичь каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский президент Дональд Трамп при посещении вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

При этом он не объяснил, о каких последствиях идет речь.

Встреча Владимира Путина и Трампа состоится 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Лидеры планируют обсудить пути долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По мнению представителей Белого дома, цель саммита – лучше понять позицию России для достижения мира.

При этом Трамп говорил, что после саммита есть хороший шанс на вторую встречу. Президент США хотел бы "сделать это почти сразу же". Следующей, по его мнению, должна быть встреча между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации СМИ, США уже ищут место для трехсторонних переговоров. Кроме того, Трамп сказал Зеленскому, что его цели на саммите на Аляске заключаются в достижении прекращения огня и в лучшем понимании того, возможно ли полноценное мирное соглашение.

Глава Белого дома также заявил, что не может принимать окончательных решений по поводу территорий, но считает такой обмен необходимым для достижения мира.

