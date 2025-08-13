CBS: США ищут место для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского

Фото: kremlin.ru

США ищут место для проведения встречи между Владимиром Путиным, американским президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в конце следующей недели. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Как пишет Axios, Трамп сказал Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на саммите с Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине и в лучшем понимании того, возможно ли полноценное мирное соглашение.

По информации СМИ, глава Белого дома также заявил, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает такой обмен необходимым для достижения мира.

В преддверии саммита на Аляске Украина будет готова обсуждать вопрос о возможном обмене территориями только после того, как Россия согласится на прекращение огня, передает радио КП со ссылкой на Politico.

По словам журналистов, у Украины есть пять ключевых требований в рамках урегулирования конфликта. Одно из них – компенсация причиненного ущерба, который оценивается в сумму от 500 миллиардов до 1 триллиона долларов.

Еще одно требование украинской стороны касается сохранения санкций в отношении России. Последний пункт – обмен пленными и возвращение гражданских лиц на родину, говорится в публикации.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа в Анкоридже на Аляске. Ожидается, что лидеры обсудят пути урегулирования украинского конфликта.

В переговорах со стороны России также примет участие глава МИД Сергей Лавров. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Фадеев выразил надежду, что в рамках беседы Путин и Трамп, помимо Украины, обсудят накопившиеся проблемы между Москвой и Вашингтоном.

В свою очередь, Зеленский уточнил, что не признает результаты встречи, поскольку, по его мнению, разговор важен для двусторонних отношений, но без Киева стороны "ничего принять не смогут" по украинскому вопросу.