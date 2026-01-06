Форма поиска по сайту

06 января, 06:59

Происшествия
NBC News: в Белом доме заявили, что США не имеют отношения к стрельбе в Каракасе

В Белом доме заявили, что США не имеют отношения к стрельбе в Каракасе – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Администрация США внимательно отслеживает сообщения о стрельбе, прозвучавшей вблизи президентского дворца Мирафлорес в столице Венесуэлы Каракасе. Однако Вашингтон категорически отвергает какую-либо причастность к инциденту. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Также, по информации колумбийской радиостанции Noticias Caracol, из-за стрельбы был эвакуирован персонал дворца. Источники радиостанции сообщили о возможном пролете БПЛА, что, предположительно, привело к срабатыванию систем противовоздушной обороны.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент. Власти Венесуэлы на данный момент никак не прокомментировали эту ситуацию.

Первым о стрельбе рядом с президентским дворцом в Каракасе 6 января сообщил портал BNO News 6 января. По информации издания, точные обстоятельства произошедшего до сих пор неясны.

Позже агентство Agence France-Presse добавило, что ситуация со стрельбой рядом с дворцом находится на контроле у властей. Подробности инцидента уточняются.

