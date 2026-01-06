Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 января, 07:25

Спорт

Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голов в домашних матчах

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам, забитым на домашней арене. Об этом сообщает ТАСС.

В состоявшейся игре против "Анахайм Дакс", завершившейся со счетом 7:4 в пользу "Вашингтона", Овечкин отличился двумя точными бросками. Эти голы стали для него 349-м и 350-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, забитых именно в домашних матчах.

Таким образом, российский снайпер превзошел прежнее достижение легенды лиги, канадца Горди Хоу, который на протяжении десятилетий удерживал планку в 348 голов.

В текущем регулярном сезоне 35-летний Овечкин продолжает демонстрировать высокую эффективность: в 43 проведенных матчах на его счету уже 17 шайб и 19 результативных передач.

Ранее Овечкин сделал результативную передачу в матче с "Каролина Харрикейнз" и стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1 800 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф. Теперь он состоит в списке легендарных игроков лиги.

Александру Овечкину разбили лицо и сломали зуб во время матча

