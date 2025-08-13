Reuters: место встречи Путина, Трампа и Зеленского может быть в Европе

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Возможное место встречи Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник.

Ранее СМИ писали, что США начали поиски места для проведения трехсторонней встречи. Она может состояться в конце следующей недели.

В пятницу, 15 августа, пройдет саммит США – Россия. Трамп и Путин проведут переговоры в Анкоридже на Аляске. Предполагается, что главы государств обсудят пути урегулирования украинского конфликта.

Спустя время глава Белого дома хотел бы провести вторую встречу по Украине. По его словам, это можно было бы "сделать почти сразу же", если беседа с российским лидером пройдет успешно.