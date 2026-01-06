46 россиян эвакуировали из автобуса в Казахстане из-за непогоды

Фото: телеграм-канал 112 KZ

Спасательные службы Казахстана эвакуировали 46 граждан России из автобуса, застрявшего на трассе в Акмолинской области из-за штормового ветра. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Отмечается, что инцидент произошел на республиканской автодороге в Есильском районе. Автобус с пассажирами, среди которых был один ребенок, не смог продолжить путь из-за закрытого блокпоста.

Совместными усилиями сотрудников МЧС, полиции и местных властей все люди были безопасно сопровождены до ближайших пунктов обогрева.

Также сообщается, что "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 17 регионах страны. На северо-западе Казахстана на ряде участков дорог действует ограничение движения для всех видов транспорта.

Ранее автобус с 20 российскими туристами, застрявшими на подтопленном паводком мосту в провинции Даклак в южной части Вьетнама, был эвакуирован и перемещен на сухой участок дороги. Отмечается, что россияне были спасены сразу после обращения в посольство. Их координаты передали специалистам.