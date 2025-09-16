В ГД предрекли убытки ЕС в случае отказа россиянам в визах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отказ стран Евросоюза в выдаче виз россиянам приведет к убыткам для них самих, рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам депутата, Европа продолжает русофобскую политику даже в вопросе выдачи виз.

"Ужесточения правил выдачи туристических виз, которые вводит Евросоюз, приведут к тому, что россияне переориентируются на другие направления, в частности на Азию", – приводит слова Белика ТАСС.

Он напомнил, что отменивший визы Китай станет для граждан России еще более привлекательным направлением.

Как подчеркнул Белик, россиян часто характеризуют как туристов с самой высокой покупательской способностью. В результате ЕС просто столкнется с экономическими убытками, так как граждане России обеспечивали существенную часть доходов от туризма многих стран.

Ранее сообщалось, что Европа рассматривает возможность ограничить количество шенгенских виз, выдаваемых россиянам. Также возможно увеличение сроков рассмотрения заявлений и консульского сбора.

Кроме того, по информации СМИ, некоторые страны планируют полностью запретить въезд для туристов из России. Эту идею продвигают ряд наиболее воинственно настроенных государств.

