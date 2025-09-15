Euractiv: некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд российским туристам

Фото: 123RF/shutter2u

Некоторые страны Евросоюза хотят полностью запретить въезд для российских туристов, сообщает МК со ссылкой на Euractiv.

По данным портала, эту идею продвигают ряд наиболее воинственно настроенных стран. Однако введение соответствующей меры требует квалифицированного большинства голосов.

Вместе с тем большая часть стран ЕС, граничащих с Россией, ужесточили выдачу виз. При этом Венгрия, Италия, Греция и Франция выдают визы россиянам "относительно свободно", так как рассчитывают на них в туристический сезон.

Ранее СМИ уже сообщали, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз для граждан России. Мера может войти в 19-й пакет антироссийских санкций.

При этом генконсульство Испании в Москве временно перестало принимать заявления на визы "по техническим причинам". Тем не менее сроки действия ограничений в ведомстве не уточнили.

