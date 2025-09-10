В АТОР назвали выстрелом в ногу возможное ужесточение ЕС выдачи виз россиянам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Если запрет на въезд в страны Евросоюза будет тотальным, это не должно стать неожиданностью, поскольку многие государства уже не выдают шенгенские визы и не разрешают первичный въезд россиянам. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

К таким государствам он отнес Латвию, Эстонию, Чехию, Бельгию и Польшу.

"Значит, Евросоюз понимает, как функционируют такого рода запреты. При всем при этом объемы выдачи въезда россиянам в прошлом году составляли 550 тысяч", – обратил внимание глава АТОР.

Согласно его прогнозу, в 2025-м объемы должны составить 650 тысяч. Причем число включает визы, выданные странами ЕС, которые продолжают принимать российские документы. Для сравнения Мурадян привел статистику доковидного периода, когда выданных разрешений составляло около 4,5 миллиона.

"Но надо понимать, что пиковый период летнего туризма сейчас завершается", – подчеркнул он.

Лидерами по количеству выданных виз в этом году стали Греция, Испания, Италия и Франция, указал президент ассоциации. Однако он добавил, что некоторые из этих государств выдают пропуски на срок поездки и более, в то время как другие, такие как Греция, ограничиваются визами строго под поездку.

Кроме того, Франция и Греция иногда выдают национальные визы, которые разрешают въезд только в эти страны, но не позволяют перемещаться по всему Евросоюзу.

Это зависит от решения консула и случается редко, но такая опция есть, пояснил Мурадян, отмечая, что таким образом каждая страна может создавать свои национальные визы для объезда.





Артур Мурадян вице-президент АТОР Фактически все это – выстрел в ногу тем остаткам туристических потоков, которые получает бизнес стран, продолжающих сотрудничать с Россией. И они явно не будут в восторге.

Однако ужесточение выдачи виз или требования к другим странам быть более строгими в отношении приема россиян вполне реальны, предупредил он. В случае если у людей уже куплены путевки в страны ЕС, Мурадян порекомендовал оперативно подавать документы на визу.

"Но, в принципе, у кого куплены туры, например, уже на раннюю зиму, на декабрь, они, по идее, и так уже должны подавать документы. В среднем процесс оформления виз сейчас занимает 2 месяца", – заключил он.

О том, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз российским гражданам, ранее писали зарубежные СМИ. Более того, дипломатам могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны. Предполагается, что мера может войти в 19-й пакет санкций против России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, сказала, что дипломаты Евросоюза будут "подседланы и стреножены", если этот запрет введут.

