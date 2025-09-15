Форма поиска по сайту

15 сентября, 20:22

Туризм

Генконсульство Испании в столице возобновило прием заявлений на визы

Фото: depositphotos/Mind-Map

Генеральное консульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз, информация о приостановке приема пропала с сайта визового центра BLS.

"Обратите внимание, что запись на подачу документов в визовой центр бесплатна", – указано на странице визового центра.

Испанское генеральное консульство перестало принимать заявления на визы 13 сентября. На сайте визового центра отмечали, что это произошло "по техническим причинам".

Ранее в зарубежных СМИ писали, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз российским гражданам.

Более того, российским дипломатам могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны. Предполагается, что мера может войти в 19-й пакет санкций против России.

