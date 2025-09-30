Визовые центры Чехии в России прекратили свою работу

Фото: 123RF/paolo77

Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу со вторника, 30 сентября, сообщает сайт VFS Global.

Как говорится в заявлении, 26 сентября был последний день приема заявлений в региональных центрах, а 29 сентября – в Москве.

Теперь для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз нужно будет обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве. При этом поданные через визовые центры заявления после рассмотрения консульским отделом будут направлены заявителям в обычном порядке.

Ранее правительство Чехии запретило въезд в страну неаккредитованным российским дипломатам. Глава МИД страны Ян Липавский уточнил, что мера коснулась и международных аэропортов.

Вместе с тем сообщалось, что Еврокомиссия может ограничить выдачу туристических виз россиянам. Однако несколько европейских стран не поддержали эту идею. Среди них – Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, которые сильно зависят от большого турпотока.