Эксперт Мкртчян: ужесточений по выдаче шенгена россиянам в 2025 году уже не будет

В Европе предложили ужесточить требования к выдаче виз для россиян, однако спустя несколько дней ряд стран заблокировали эту идею. Как происходящее может отразиться на получении документов, разбиралась Москва 24.

Визы остаются?

В начале сентября Еврокомиссия (ЕК) заявила, что может ввести дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций. Через несколько дней генконсульство Испании в Москве сообщило на своем официальном сайте, что перестало принимать заявления на подачу документов, обосновав это техническими причинами (при этом уже 15 сентября все запреты были сняты).

Кроме того, об ужесточении визовых правил 14 сентября заявила Германия, отметив, что для посещения страны необходимы "веские причины". Правда позже и здесь сделали разъяснение: вышесказанное относится к мерам, принятым еще в 2022 году.

Греческий информационный портал pronews.gr отметил, что ужесточение визовой политики может привести к катастрофическим последствиям в сфере туризма страны, в частности на Ионических островах. Кроме того, проблема может коснуться и русской общины в Греции.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что возможные нововведения – это "фактически выстрел в ногу тем остаткам туристических потоков, которые получает бизнес стран, продолжающих сотрудничать с Россией".

"И они явно не будут в восторге", – подчеркнул он.

Обнародовать 19-й пакет санкций против России должны были уже 17 сентября, однако за день до этого публикацию документа перенесли на неопределенный срок. Также стало известно, что пять стран Евросоюза – Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия – вовсе заблокировали предложение, ограничивающее выдачу виз.

Однако, как заявил журналистам официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, ведомство обеспокоено тем, что количество одобренных российским туристам виз растет. В связи с этим ЕК занялась разработкой новой схемы выдачи разрешений на въезд и представит ее в конце года, сказал он.

Иллюзий быть не должно

Основной турпоток из России принимает пятерка наиболее лояльных стран Евросоюза: Италия, Франция, Испания, Греция и Венгрия, отметил в разговоре с Москвой 24 вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Именно эти государства часто выдают долгосрочные визы. К примеру, Греция и Венгрия разрешают въезд на срок поездки, Франция – на шесть месяцев, а Италия может одобрить визу даже на год, добавил эксперт.



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса турагентств России (АТА) При этом страны Прибалтики, Польша, Чехия выражают недовольство большим количеством российских туристов и оказывают давление на Европу, призывая сократить выдачу виз. Тем не менее у каждого государства есть право вето по этому вопросу: никто не может ограничить выдачу, даже если хотя бы одна страна Шенгенской зоны выступает против этого. В частности, Греция воспользовалась своим правом, и ее поддержали Италия, Франция, Испания, Венгрия.

Однако не должно быть иллюзий, что разрешение на въезд в эти страны легко получить, предупредил Мкртчян. Сегодня консульства тщательно проверяют:

размер зарплаты потенциального туриста: желательно от 100–150 тысяч рублей в месяц;

состояние счета: стабильное наличие на нем крупных сумм, примерно от 300 до 500 тысяч рублей;

историю операций: движение средств за последние три месяца, а в идеале – за 1 год. Это доказывает, что деньги принадлежат туристу, а не были взяты в долг на время для получения справки.

"Если зарплата, скажем, 70 тысяч рублей, на счете есть только 150 тысяч и он открыт месяц назад, то с 90%-ной вероятностью человек визу не получит. То есть в этом вопросе очень важна платежеспособность", – отметил специалист.

Кроме того, стоит иметь на руках подтверждение брони авиабилетов и отелей (в идеале – 4 звезды и выше).



Алексан Мкртчян вице-президент Альянса турагентств России (АТА) В 2025 году ужесточений по выдаче виз уже не будет. В следующем году к этому вопросу могут вернуться, но странам Южной Европы в любом случае нужны российские туристы. Все дело в экономической выгоде: россияне тратят значительно больше других. В среднем один житель нашей страны оставляет в Греции около двух тысяч евро (с учетом проживания, покупок и развлечений). Для сравнения, немецкий турист – примерно 620 евро.

В свою очередь, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил в беседе с Москвой 24, что найти альтернативу отдыху в ЕС возможно.

"Любителям архитектуры и замков может подойти Белоруссия со схожей архитектурной стилистикой. Ценителям музеев стоит обратить внимание на российские культурные центры: Эрмитаж в Санкт-Петербурге или московский Музей изобразительных искусств имени Пушкина с их выдающимися коллекциями западноевропейской живописи", – посоветовал эксперт.

Тем, кто мечтал оздоровиться на термальных источниках Чехии, могут подойти курорты Северного Кавказа с похожими природными условиями, отметил Мальцев. Из зарубежных направлений для лечебного отдыха стоит рассмотреть Киргизию и Узбекистан: эти страны сохранили богатое культурное наследие, а также отстроили оздоровительные комплексы.





Михаил Мальцев президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Увидеть шедевры западноевропейского искусства можно и в музеях Дохи (Катар) или ОАЭ, которые активно пополняют свои коллекции произведениями мирового уровня.

Если же хочется прогуляться по улицам, похожим на европейские, то стоит присмотреться к ближайшим азиатским соседям со схожим климатом и колоритом. Например, Стамбул многие воспринимают как авиационный транспортный хаб либо место для покупки товаров, а это интересное направление, где можно три-четыре дня побродить по городу и посетить экскурсии, заключил Мальцев.