Эксперт Яковлева назвала самый выгодный месяц для отпуска до конца 2025 года

Тем, кто еще не потратил свои законные дни отпуска, самое время подумать, куда отправиться на отдых осенью. В каком месяце это лучше сделать с финансовой точки зрения и что можно посетить, не уезжая далеко за пределы столицы, расскажет Москва 24.

Брать нельзя откладывать

Самым выгодным месяцем для отпуска до конца 2025 года станет октябрь, рассказала Москве 24 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

"Дело в том, что заработная плата начисляется сотруднику с учетом количества отработанных дней. Например, в сентябре и декабре таких будет 22, в октябре – 23, в ноябре – всего 19. И чем меньше рабочих дней, тем выше будет их стоимость", – сказала она.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву В свою очередь, за дни отпуска сотрудник получает средний заработок, который определяется, исходя из среднемесячного числа календарных дней. Таким образом, до конца 2025 года самым невыгодным месяцем будет ноябрь, а самым выгодным – октябрь.

Однако последний месяц осени все же может стать эффективным временем для отпуска, отметила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

По ее словам, с финансовой точки зрения лучше всего запланировать отдых так, чтобы продлить его за счет праздника. Например, взять отпуск с 27 октября по 1 ноября. При этом 2, 3 и 4-е пойдут плюсом, отметила эксперт.

Сотрудникам, у которых в приоритете сэкономить дни отпуска и которым непринципиален размер выплат за месяц, следует использовать другую тактику.

"Советую взять отпуск 5, 6 и 7 ноября. Тогда, использовав всего три отпускных дня, получится отдохнуть с 2-го по 9-е число: 2, 3, 4-е – это праздники, а 8-е и 9-е – выходные", – заключила Георгиева.

И по дорогам, и по воде

Для того, чтобы отдохнуть, не обязательно уезжать далеко от столицы. Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, спросом пользуются и ближайшие к Москве регионы.

"В последние годы мы фиксируем рост востребованности не только "Золотого кольца", но и новых городов, которые расположены в том числе и в удобной транспортной доступности. На сегодняшний день популярностью среди столичных туристов пользуются Кострома, Ярославль и Коломна", – сказал он в разговоре с Москвой 24.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Самым экономичным видом путешествий окажется автотуризм – поездки по Подмосковью и ближайшим областям. В этом случае можно построить маршрут под свои запросы, а специализированные компании помогут забронировать гостиницу и организовать экскурсионную программу.

По словам эксперта, можно обратить внимание на маршруты по усадьбам, плюс пользуются спросом и гастрономические туры.

"Минимальная сумма, требующаяся на недельный отдых для пары, это 40 тысяч рублей. В среднем же путешествие с учетом платных дорог, топлива, проживания и питания обойдется в 100−120 тысяч", – подчеркнул Горин.

Также пользуется спросом санаторный отдых, средний чек которого, по словам эксперта, составит порядка 50−70 тысяч рублей на двоих.

"Не стоит забывать, что существуют и социальные программы, которые дают особым категориям граждан получать это бесплатно", – напомнил он.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Сейчас еще не окончен сезон летней навигации: она продлится до конца октября. Если хочется провести свое путешествие уникально, то речные круизы – это идеальный вариант. Здесь маршруты есть на 2−3 дня, на 5, на 7 и даже на 14. Например, это может быть маршрут Санкт-Петербург – Кижи – Валаам. Причем в межсезонье цены будут более доступны. Самые бюджетные каюты обойдутся примерно в 7 тысяч рублей в сутки.

Еще один вид путешествий по ближайшим регионам – это железнодорожные круизы.

"Они так же бывают различной продолжительности – 2, 3, 5, 7 суток. Можно отправиться в путешествие выходного дня, которое обойдется примерно в 50 тысяч рублей на двоих", – подчеркнул эксперт.

Однако лучше бронировать все необходимое для отдыха заранее, поскольку зачастую цены зависят от спроса, заключил Горин.

