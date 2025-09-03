Форма поиска по сайту

03 сентября, 19:48

Эксперт Яковлева назвала самый выгодный месяц для отпуска до конца 2025 года

Поближе к дому: когда и куда отправиться в отпуск до конца 2025 года

Тем, кто еще не потратил свои законные дни отпуска, самое время подумать, куда отправиться на отдых осенью. В каком месяце это лучше сделать с финансовой точки зрения и что можно посетить, не уезжая далеко за пределы столицы, расскажет Москва 24.

Брать нельзя откладывать

Фото: 123RF/gamjai

Самым выгодным месяцем для отпуска до конца 2025 года станет октябрь, рассказала Москве 24 эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

"Дело в том, что заработная плата начисляется сотруднику с учетом количества отработанных дней. Например, в сентябре и декабре таких будет 22, в октябре – 23, в ноябре – всего 19. И чем меньше рабочих дней, тем выше будет их стоимость", – сказала она.

В свою очередь, за дни отпуска сотрудник получает средний заработок, который определяется, исходя из среднемесячного числа календарных дней. Таким образом, до конца 2025 года самым невыгодным месяцем будет ноябрь, а самым выгодным – октябрь.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

Однако последний месяц осени все же может стать эффективным временем для отпуска, отметила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

По ее словам, с финансовой точки зрения лучше всего запланировать отдых так, чтобы продлить его за счет праздника. Например, взять отпуск с 27 октября по 1 ноября. При этом 2, 3 и 4-е пойдут плюсом, отметила эксперт.

Сотрудникам, у которых в приоритете сэкономить дни отпуска и которым непринципиален размер выплат за месяц, следует использовать другую тактику.

"Советую взять отпуск 5, 6 и 7 ноября. Тогда, использовав всего три отпускных дня, получится отдохнуть с 2-го по 9-е число: 2, 3, 4-е – это праздники, а 8-е и 9-е – выходные", – заключила Георгиева.

И по дорогам, и по воде

Фото: 123RF/jackf

Для того, чтобы отдохнуть, не обязательно уезжать далеко от столицы. Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, спросом пользуются и ближайшие к Москве регионы.

"В последние годы мы фиксируем рост востребованности не только "Золотого кольца", но и новых городов, которые расположены в том числе и в удобной транспортной доступности. На сегодняшний день популярностью среди столичных туристов пользуются Кострома, Ярославль и Коломна", – сказал он в разговоре с Москвой 24.

Самым экономичным видом путешествий окажется автотуризм – поездки по Подмосковью и ближайшим областям. В этом случае можно построить маршрут под свои запросы, а специализированные компании помогут забронировать гостиницу и организовать экскурсионную программу.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

По словам эксперта, можно обратить внимание на маршруты по усадьбам, плюс пользуются спросом и гастрономические туры.

"Минимальная сумма, требующаяся на недельный отдых для пары, это 40 тысяч рублей. В среднем же путешествие с учетом платных дорог, топлива, проживания и питания обойдется в 100−120 тысяч", – подчеркнул Горин.

Также пользуется спросом санаторный отдых, средний чек которого, по словам эксперта, составит порядка 50−70 тысяч рублей на двоих.

"Не стоит забывать, что существуют и социальные программы, которые дают особым категориям граждан получать это бесплатно", – напомнил он.

Сейчас еще не окончен сезон летней навигации: она продлится до конца октября. Если хочется провести свое путешествие уникально, то речные круизы – это идеальный вариант. Здесь маршруты есть на 2−3 дня, на 5, на 7 и даже на 14. Например, это может быть маршрут Санкт-Петербург – Кижи – Валаам. Причем в межсезонье цены будут более доступны. Самые бюджетные каюты обойдутся примерно в 7 тысяч рублей в сутки.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

Еще один вид путешествий по ближайшим регионам – это железнодорожные круизы.

"Они так же бывают различной продолжительности – 2, 3, 5, 7 суток. Можно отправиться в путешествие выходного дня, которое обойдется примерно в 50 тысяч рублей на двоих", – подчеркнул эксперт.

Однако лучше бронировать все необходимое для отдыха заранее, поскольку зачастую цены зависят от спроса, заключил Горин.

Зудакова Татьяна

