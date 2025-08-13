Турэксперт Осипова: отмена шведского стола приведет к удорожанию путевок в Турцию

В турецких отелях могут отказаться от шведского стола, сообщили местные СМИ. Как это скажется на интересе россиян к местным курортам и что будет с ценами на них – в материале Москвы 24.

Перерасход продуктов

Шведские столы могут отменить в турецких отелях из-за огромного количества выброшенных продуктов. По данным местных СМИ, с такой инициативой выступил совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике при администрации президента страны, который готовит доклад на эту тему главе республики Реджепу Тайипу Эрдогану, а затем и профильным учреждениям.

Как отметил член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель, указанный документ может привести к тому, что в стране откажутся от распространенной в местных отелях системы "все включено". Это объясняется тем, что, когда питание и напитки туристам предоставляются в неограниченных количествах, происходит значительное перепотребление. По данным местных экспертов, в Турции ежегодно выбрасывается около 23 миллионов тонн продуктов, 35% из которых не используют даже для приготовления еды.

Бингель отметил, что в большей степени в утиль отправляют овощи, фрукты и хлебобулочные изделия. Последних пропадает порядка 12 миллионов единиц в год.





Рамазан Бингель член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов В частности, система "все включено" (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом "а-ля карт" (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть.

Однако директор одной из компаний-туроператоров Анатолий Гаркушин в беседе с телеканалом Москва 24 выразил мнение, что отказ от шведского стола скажется на спросе на местные курорты среди россиян. Схожая точка зрения и у пресс-секретаря ассоциации "Турпомощь" Марии Зюковой. По ее словам, формат "все включено" более удобен с точки зрения планирование питания и предсказуем по расходам. Поэтому он и пользуется популярностью, особенно среди семей с детьми, объяснила она.

При этом об отмене all inclusive в турецких отелях говорят не впервые. К примеру, в конце 2024 года член Ассоциации молодых предпринимателей Анкары Мустафа Коркутата указал, что этот формат превратился в "потребительский терроризм", в рамках которого ежегодно тратятся впустую 50 миллиардов лир. А президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу говорил, что в индустрии "чувствуется усталость" от "все включено".

Выгодно всем?

Какие-либо изменения в формате обслуживания турецких отелей могут привести к оттоку российских туристов с местных курортов, считают эксперты. К примеру, отмена питания по системе шведского стола может не только сделать отдых менее удобным, но и привести к удорожанию путевок, рассказала в беседе с Москвой 24 исполнительный директор Альянса турагентств России (АТА) Наталия Осипова.

"К примеру, чтобы обслуживать всех отдыхающих в сезон по системе "а-ля карт", понадобится нанять огромное количество нового персонала для приема и разноса заказов. А это, прежде всего, дополнительные траты со стороны отеля", – указала эксперт.





Наталия Осипова исполнительный директор АТА Во-вторых, такой формат приведет к тому, что из туристов будут собираться большие очереди, а время ожидания еды увеличится. Это неудобно для самих отдыхающих. Как следствие – падение спроса.

Что касается перепотребления продуктов, по мнению Осиповой, виной тому не шведский стол, а ошибки управленцев, которые неправильно рассчитывают количество закупаемой еды.

"Турки довели формат all inclusive до совершенства, все просчитали и сделали его популярным. Такую систему перенимают отели и в других странах, в том числе и в России, потому что она выгодна всем участникам", – указала вице-президент АТА.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 отметил, что отдых по системе "все включено" очень востребован у россиян, особенно у тех, кто путешествует с детьми. Отмена такого формата Турции экономически невыгодна, потому что может значительно снизить поток туристов в страну.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Турция принимает не менее 50 миллионов человек со всего мира. Формат "все включено" выбирают и англичане, и поляки, и немцы, и русские туристы. Но Россия фактически сейчас занимает первое место по количеству туристов в этой стране. Ежегодно ее посещают около 7 миллионов наших соотечественников.

Горин также подчеркнул, что такая система отдыха выгодна как отельерам, так и отдыхающим. Недовольны all inclusive только мелкие представители местной туриндустрии.

"Эта система невыгодна сувенирным магазинчикам и ресторанам за территорией отелей. Последние и являются инициаторами дискуссий об отмене "шведского стола" – они терпят убытки из-за того, что туристы не покупают за территорией отелей их услуги", – пояснил вице-президент РСТ.

Он также рассказал, что слухи вокруг отмены all inclusive в Турции ходят в течение последних 20 лет. В РСТ подсчитали, что только за 2025 год подобная информация всплывала в различных СМИ 7 раз. Однако еще ни разу подобные дискуссии не заканчивались какими-либо решениям, заключил Горин.

