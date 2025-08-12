В Турции предложили заменить "шведский стол" для сокращения количества отходов

Фото: 123RF/rawpixel

Турецкие власти предлагают заменить "шведский стол" в отелях и ресторанах для борьбы с пищевыми отходами. Об этом сообщает газета Sabah.

Доклад с инициативой уже готовит совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции. В течение двух месяцев его планируется направить на рассмотрение главе республики Тайипу Эрдогану, а после профильным учреждениям.

Член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель ожидает, что в результате может быть принят ряд законодательных мер. Например, сейчас в турецких отелях распространена система "все включено" (all inclusive). Она предусматривает бесплатное предоставление питания, напитков и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле. Однако такая система приводит к перепотреблению продуктов и выбросу около 23 миллионов тонн продуктов ежегодно, 35% из которых даже не используют для приготовления.

При этом Бингель обратил внимание, что больше всего выбрасывается овощей, фруктов и хлеба. Каждый год в Турции пропадает порядка 12 миллионов единиц хлебобулочных изделий. А также 50% самого востребованного завтрака в кафе и ресторанах страны "завтрака на блюдцах", который предполагает подачу всех ингредиентов на маленьких тарелках, выбрасывается.

Поэтому систему "все включено" в отелях может заменить "а-ля карт" (à la carte). При таком формате постоялец заказывает то количество еды, которое предполагает съесть.

Однако, по мнению пресс-секретаря ассоциации "Турпомощь" Марии Зюковой, такие изменения могут снизить российский турпоток в Турцию и перенаправить его в другие страны, например Египет.

"Наши путешественники привыкли к высокому уровню сервиса и доступности всевозможных опций в рамках одного пакета. Шведский стол крайне популярен среди туристов из России, особенно среди семей с детьми", – пояснила эксперт в беседе с RT.

Она выразила мнение, что при формате "все включено" отдыхающим не приходится тратить силы на планирование питания, а кроме того, он удобен и предсказуем по расходам.

Ранее россияне стали массово жаловаться на отравление в турецком отеле Club Hotel Anjeliq. Сообщалось, что первые случаи недомогания были зафиксированы еще в июле, когда у путешественника началась тошнота, рвота и поднялась высокая температура.

В муниципалитете турецкого города Аланья обещали проверить информацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, обратился в Минздрав Турции с просьбой сообщить об итогах расследования. Однако пока, по данным отеля, жалоб от российских туристов не поступало.