Турецкий отель Club Hotel Anjeliq опроверг заявления об отравлении россиян

Фото: depositphotos/slava296

Отель Club Hotel Anjeliq в Аланье в Турции заявил РИА Новости, что не поступала информация об отравлении российских туристов.

Об отравлении в турецком отеле стало известно 8 августа. Однако российские туристы заявляли, что первые случаи выявлялись еще в июле. По словам путешественников, у них наблюдались высокая температура, тошнота и рвота.

Тогда же в муниципалитете Аланьи заявили, что жалоб от пострадавших не поступало, и обещали расследовать данную информацию. Кроме того, Роспотребнадзор обратился в Минздрав Турции с просьбой сообщить об итогах разбирательств и возможном ухудшении эпидемиологической ситуации.

"Никакой критической ситуации и факта отравления у нас зафиксировано не было. Мы продолжаем принимать российских туристов", – заявил отель Club Hotel Anjeliq.

Ранее российские туристы пожаловались на нашествие песчаных блох в Китае. После посещения пляжей в бухте Дадунхай, которая находится на острове Хайнань, путешественники жалуются на наличие многочисленных укусов на ногах, которые вызывают сильный зуд. При этом, по словам туристов, насекомые кусают людей выборочно.

В то же время укусы могут вызвать ряд заболеваний, в том числе тунгиоз и саркопсиллез. Специалисты рекомендовали обрабатывать поврежденные участки и при ухудшении состояния незамедлительно обращаться к врачам.