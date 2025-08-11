SCMP: экспресс-тест для выявления лихорадки чикунгунья разрабатывают в Гонконге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гонконгская компания Phase Scientific разрабатывает новый экспресс-тест для раннего выявления лихорадки чикунгунья. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, тест направлен на выявление антигена – специфических белков на поверхности вируса чикунгунья. Он сможет определять факт заражения за 10–15 минут.

"Когда у вас стадия острой инфекции, тест может выявить вирус чикунгуньи в вашей крови, вместо того чтобы изучать вторичный иммунный ответ вашего организма", – сказал основатель и гендиректор компании Рики Чхиу Инь-тхо.

В Гонконге с начала августа было зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки чикунгунья, а в соседней провинции Гуандун – более 8 600 случаев. Как отмечают журналисты, сейчас выявление лихорадки осуществляется с помощью тестов, на проведение которых уходит несколько часов.

При этом туроператоры и страховые компании не получали обращений от россиян из-за вируса чикунгунья в Китае, сообщила ранее пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). Там отметили, что, хоть заболевание и протекает в тяжелой форме, вирус не требует таких мер, которые принимались во время пандемии COVID-19.

Вместе с тем Роспотребнадзор указывал, что чикунгунья не может распространиться в России из-за отсутствия необходимых для этого условий. При этом на данный момент завозные случаи лихорадки не были зафиксированы.