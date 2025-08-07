Вирусолог Альтштейн: повторной пандемии в России из-за вируса чикунгунья не будет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вирус чикунгунья не приведет ко второй пандемии в России, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью Life.ru.

Специалист обратил внимание, что переносчиками лихорадки являются определенные виды комаров. При этом из-за неподходящих погодных условий они редко встречаются в российских широтах.

"Вирус не передается с людьми, потому что ему нужны определенные комары. Это не работает так, чтобы переносить этот вирус через легочные пути, когда люди общаются. Здесь способ передачи вируса гораздо более трудный, и поэтому большой эпидемии быть не может", – подчеркнул Альтштейн.

Профессор также добавил, что среди основных симптомов заболевания выделяют высокую температуру, до 40 градусов, боли в суставах и головную боль, тошноту, сыпь и общую слабость. Тем не менее вакцину против вируса пока не разработали, так как раньше он не представлял серьезной угрозы, добавил эксперт.

В настоящее время чикунгунья активно распространяется в Китае. В стране вводятся ограничения, которые ранее применялись во время пандемии COVID-19.

Сложнее всего приходится жителям провинции Гуандун. Там уже зафиксировано более семи тысяч инфицированных, рассказал иммунолог, эксперт по общественному здоровью, разработке, исследованию и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Несмотря на то, что комары-разносчики вида кусаков водятся преимущественно в Азии и Южной Америке, глобальная опасность все же сохраняется, считает специалист. Это обусловлено изменением климата и смещением субтропических и тропических зон обитания комаров на север.

Ранее сообщалось, что туроператоры и страховые службы не получали обращений от российских туристов в Китае в связи с лихорадкой. Специалисты Российского союза туриндустрии призвали путешественников носить противомоскитные сетки и специализированную одежду, а также использовать репелленты.