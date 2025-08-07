Туроператоры не получали обращений россиян из-за вируса чикунгунья в Китае

Фото: 123RF/loft39studio

Туроператоры и страховые компании не получали обращений от россиян из-за вируса чикунгунья. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По информации СМИ, вирус чикунгунья получил широкое распространение в Китае, включая провинцию Гуандун, из-за чего в стране вводятся жесткие ограничения. Однако в РСТ отметили, что, хоть заболевание и протекает в тяжелой форме, вирус не требует таких мер, которые принимались во время пандемии COVID-19.

В организации обратили внимание, что этот вирус известен с середины XX века и ученые неоднократно фиксировали его в тропических зонах Азии, Латинской Америки и Африки, а потому от чикунгунья разработана вакцина. При этом туристы, которые не планируют посещать эндемичные районы, могут не вакцинироваться, подчеркнули в союзе.

Вместе с тем в РСТ обратили внимание, что случаев заболевания среди россиян не зафиксировано. Организация продолжает следить за развитием ситуации. Российским туристам посоветовали использовать репелленты против комаров, носить противомоскитные сетки и защитную одежду.

Роспотребнадзор ранее указывал, что чикунгунья не может распространиться в России из-за отсутствия необходимых для этого условий. При этом на данный момент завозные случаи лихорадки не были зафиксированы.

До этого представители службы оценили ситуацию со штаммом коронавируса "Нимбус". В ведомстве заявили, что в ближайшее время резкий подъем заболеваемости не ожидается.

Специалисты сравнили симптомы вируса с ОРВИ. По их мнению, новый штамм практически не отличается от других ветвей "Омикрона" и серьезной опасности для жизни россиян не представляет.