Роспотребнадзор разработал быстрый тест для выявления малярии

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В России появился первый быстрый тест для выявления малярии. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, разработка принадлежит специалистам ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Тест способен установить все четыре вида возбудителя заболевания.

"Тест обладает высокой точностью, при этом время анализа составляет всего 25 минут, что позволяет быстро выявлять больных на ранних стадиях заболевания", – говорится в сообщении.

Кроме того, разработку можно использовать для диагностики природных носителей Plasmodium spp. – малярийных комаров.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что наличие современных тест-систем позволит своевременно начать лечение.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что рост числа вспышек заболеваний птичьим гриппом вызывает тревогу в научной среде. В целях контроля над данной ситуацией было решено ввести специальный мониторинг.

Всего на стадии подготовки к доклиническим испытаниям находятся шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа, созданных для применения в случае межвидового перехода вируса на человека. На данный момент в России нет промышленного производства прототипов таких вакцин.