Роспотребнадзор назвал завозными случаи малярии, брюшного тифа и холеры

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Случаи заболевания малярией, холерой, брюшным тифом или лихорадкой Денге, которые были зарегистрированы в России, имеют завозной характер. Об этом в эфире телеканала НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на территории страны очагов таких инфекций нет. При этом, отдыхая в России, заражения можно избежать.

"А если говорить о европейских курортах, там в связи с изменением климата сегодня разные лихорадки (существуют. – Прим. ред.)", – сказала Попова.

Ранее ведомство не исключило возможности завоза холеры. Попова утверждала, что специалисты оценили готовность всех медучреждений, пунктов пропуска через границу и аэропортов. Она также призвала не ослаблять достигнутую готовность и не уменьшать мониторинг.