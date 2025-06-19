19 июня, 15:00Общество
Роспотребнадзор назвал завозными случаи малярии, брюшного тифа и холеры
Фото: 123RF/loft39studio
Случаи заболевания малярией, холерой, брюшным тифом или лихорадкой Денге, которые были зарегистрированы в России, имеют завозной характер. Об этом в эфире телеканала НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, на территории страны очагов таких инфекций нет. При этом, отдыхая в России, заражения можно избежать.
"А если говорить о европейских курортах, там в связи с изменением климата сегодня разные лихорадки (существуют. – Прим. ред.)", – сказала Попова.
Ранее ведомство не исключило возможности завоза холеры. Попова утверждала, что специалисты оценили готовность всех медучреждений, пунктов пропуска через границу и аэропортов. Она также призвала не ослаблять достигнутую готовность и не уменьшать мониторинг.
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