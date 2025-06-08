Роспотребнадзор назвал ситуацию с коронавирусом в РФ стабильной

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Ситуация с коронавирусом в России стабильная и контролируемая, а сообщения об обнаружении нового варианта коронавируса, который якобы может вызвать пандемию, не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Ранее журнал Nature Communications заявил, что американские ученые выявили вирус HKU5-CoV-2. По мнению специалистов, при определенных условиях патоген может проникать в человеческие клетки. Исследователи предупредили, что вирус может находиться в одной мутации от того, чтобы заражать людей.

Как уточнил Роспотребнадзор, в материале не идет речь об обнаружении нового варианта ковида, ведь научные исследования были проведены на основе структурных частиц уже известных вирусов.

При этом в начале июня ведомство обратило внимание, что заболеваемость коронавирусом снизилась в России. По данным специалистов, в 2024 году этот показатель уменьшился почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

В ведомстве отметили, что такой результат стал последствием сформированного за прошедшие годы у россиян иммунитета и постоянного мониторинга ситуации.