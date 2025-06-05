Врач Шахмарданов: вирусом чикунгунья можно заразиться в Таиланде и Мексике

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Вирусом чикунгунья можно заразиться в Таиланде, на Шри-Ланке, в Мексике и Малайзии. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-инфекционист, профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

Как пояснил специалист, данный вирус встречается в тропических и субтропических районах, где обитают комары Aedes. В список основных регионов входят Африка, Азия, Карибский бассейн, Латинская Америка, Северная Америка и Южная Европа.

К примеру, отмечает Шахмарданов, инфекция распространена в Центральной и Восточной Африке, включая Танзанию, Кению и Конго, а также на островах Индийского океана.

"В Азии чикунгунья встречается в Индии, Индонезии, Таиланде, Мьянме, на Шри-Ланке, Филиппинах, в Пакистане и Малайзии. Карибский бассейн и Латинская Америка также являются эндемичными регионами для этой инфекции. Здесь, особенно с 2013 года, наблюдаются вспышки заболевания в Гаити, Доминиканской Республике, Ямайке, Венесуэле, Колумбии, Бразилии и Мексике", – рассказал врач.

Кроме того, по его словам, вирус может распространяться и в другие регионы в случае подходящих условий. К примеру, распространение особенно активно во время дождливых сезонов из-за роста популяции комаров.

Шахмарданов напомнил, что в 2007 году в Италии произошла первая локальная передача вируса. Аналогичные случаи также регистрировались во Франции и Испании.

Инкубационный период заболевания составляет от 2 до 12 дней. Среди симптомов – внезапное повышение температуры до 39–40 градусов и сильные боли в суставах. Также отмечаются головная и мышечные боли, усталость, кожная сыпь. В некоторых случаях возможны покраснение глаз, тошнота и рвота.

"Болезнь редко бывает смертельной, но может вызывать серьезные страдания и временную нетрудоспособность. У людей с ослабленным иммунитетом и у пожилых возможно более тяжелое течение", – сказал врач, добавив, что специфического противовирусного лечения и вакцины пока нет.

Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о том, что выявило самую активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян уточнял, что заболевание является сезонным для островов Индийского океана.

В России для оперативного выявления вируса используются отечественные тест-системы, подчеркнул Роспотребнадзор. В пунктах пропуска через госграницу работает система "Периметр", изучающая эпидемические риски и выявляющая людей, которые приезжают с признаками заболеваний из стран, где фиксируется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.