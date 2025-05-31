Роспотребнадзор взял на контроль информацию о лихорадке чикунгунья

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Роспотребнадзор взял на контроль сведения о лихорадке чикунгунья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным из разных телеграм-каналов, отдыхающие на Мальдивах россияне пожаловались, что отели не проводят обработку территорий от комаров, которые переносят лихорадку чикунгунья. Из-за этого количество укусов комарами возросло.

Пока, как сообщил Роспотребнадзор, в России не выявлено ни одного случая завоза вируса. Однако ведомство постоянно следит за численностью комаров-переносчиков инфекции в России.

"Количество видов Aedes albopictus и Aedes aegypti, переносчиков лихорадки, в настоящее время не представляет эпидемиологической опасности", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Для оперативного выявления вируса в России используются отечественные тест-системы, а в пунктах пропуска через госграницу работает система "Периметр", изучающая эпидемические риски и выявляющая людей, которые приезжают с признаками заболеваний из стран, где фиксируется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

В ведомстве напомнили, что эндемичными регионами являются страны Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточная Азия, Западно-Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Именно поэтому туристов попросили перед любой поездкой ознакомиться с информацией о местности и узнать о случаях инфекций.

По данным Роспотребнадзора, в основном, инфекция протекает без последствий. Однако в тяжелых случаях фиксируется внезапная лихорадка, сильные суставные, мышечные и головные боли, а также тошнота, усталость и сыпь. Ведомство также рекомендовало использовать в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой репелленты, москитные сетки и не отправляться на экскурсии в болотистые районы.

Между тем туроператоры не наблюдают увеличения числа обращений от туристов из-за лихорадки чикунгунья.

"Все организованные туристы застрахованы. В случае появления симптомов заболевание необходимо обратится в медицинское учреждение через страховую компанию для оказания медицинской помощи", – сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, чьи слова передает РИА Новости.

В Ассоциации туроператоров РФ агентству рассказали, что страховые компании еще не зафиксировали ни одного обращения с симптомами лихорадки чикунгунья.

Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о том, что выявило самую активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян уточнял, что заболевание является сезонным для островов Индийского океана.

