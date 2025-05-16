Роспотребнадзор готовит шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа

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Шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа, созданных для применения в случае межвидового перехода вируса на человека, находятся на стадии подготовки к доклиническим испытаниям. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила, что сейчас идет доработка вариантов вакцины. Шесть прототипов на разных платформах готовятся к доклиническим испытаниям. При этом глава ведомства подчеркнула, что этот процесс не будет очень сложным, так как это уже отработанный механизм.

"Важным вопросом остается: против какого именно геноварианта мы должны сделать вакцину? И базово, что мы сейчас делаем, – это H5NX, то есть чтобы на любой геновариант с различными вариантами нейраминидазы у нас был готов прототип", – добавила Попова.

Также глава ведомства уточнила, что на данный момент в России нет промышленного производства прототипов таких вакцин ввиду отсутствия необходимости. Вирус пока не осуществил межвидовой переход.

Ранее Попова заявила, что рост числа вспышек заболеваний птичьим гриппом вызывает тревогу в научной среде во всех странах мира. По ее данным, происходит постепенное расширение географии распространения этого вида гриппа. В целях контроля над данной ситуацией было решено ввести специальный мониторинг.

Кроме того, Роспотребнадзор предупредил россиян о ложной информации, касающейся угрозы распространения холеры в стране. По информации ведомства, в России эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная и находится под контролем.