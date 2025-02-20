Мутация птичьего гриппа обнаружена в Сахалинской области

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Роспотребнадзор выявил мутацию вируса птичьего гриппа в образце, который был взят у пернатых в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прошлом году специалисты проверили свыше 15 тысяч образцов биоматериала, которые были отобраны у диких и домашних птиц, а также свиней. Кроме того, были проанализированы 7,8 тысячи проб, взятых у людей, которые контактируют с этими животными в рамках своей работы.

В результате все вирусы, выявленные в прошлом году, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, кроме обнаруженного птичьего гриппа А (Н5N1) у пернатых в Сахалинской области. Мутация этого заболевания может наращивать способность данной инфекции заражать организм млекопитающих, предупредили в ведомстве.

Роспотребнадзор также решил ввести в России дополнительный контроль за птичьим гриппом в животноводческих хозяйствах, где содержатся коровы, по причине выявления в США нескольких вспышек птичьего гриппа А (H5N1) на молочных фермах.

С декабря прошлого года в 84 российских регионах было проверено 11,6 тысячи проб, отобранных у крупного рогатого скота, в том числе 5 тысяч проб молока. Также были проанализированы свыше 4,2 тысячи проб у людей, которые ухаживают за животными. В результате птичий грипп не был найден ни в одном образце, уточнили в ведомстве.

В конце января в Великобритании был выявлен случай заражения человека птичьим гриппом (H5N1). В британском Агентстве по безопасности в области здравоохранения (UKHSA) считают, что угроза для населения страны остается крайне низкой.

Главный медицинский советник UKHSA Сьюзан Хопкинс уточнила, что заболевший тесно контактировал с большим количеством инфицированных птиц. Однако, по ее словам, состояние его здоровья не вызывает беспокойства. Людям, с которыми он контактировал, предложили пройти курс антивирусных препаратов.