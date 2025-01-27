В Великобритании выявлен редкий случай заражения птичьим гриппом

Фото: 123RF/angellodeco

В Великобритании отмечен случай заражения человека птичьим гриппом (H5N1). Об этом сообщает британское Агентство по безопасности в области здравоохранения (UKHSA).

"Мы подтвердили случай передачи вируса птичьего гриппа H5N1 от птицы человеку в графстве Уэст-Мидлендс", – говорится в заявлении ведомства.

В UKHSA подчеркнули, что угроза для населения страны остается крайне низкой.

Кроме того, главный медицинский советник UKHSA – профессор Сьюзан Хопкинс уточнила, что заболевший тесно контактировал с большим количеством инфицированных птиц, однако состояние его здоровья не вызывает беспокойства. Людям, с которыми он контактировал, было предложено пройти курс антивирусных препаратов. Случаев дальнейшей передачи инфекции пока не отмечалось.

Ранее у тяжело больного пациента в США обнаружили мутацию птичьего гриппа. Врачи установили, что последовательности вируса во взятых образцах отличаются от других известных, также были выявлены редкие изменения в структуре гена гемагглютинина. При этом изменения не были замечены в последовательностях вирусов, выделенных из образцов домашней птицы, собранных в районе проживания пациента.