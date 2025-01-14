CNN: США столкнулись с нехваткой яиц из-за птичьего гриппа

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В США возник дефицит яиц из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает CNN.

По информации издания, птичий грипп дестабилизировал продовольственные рынки. Процесс по снабжению магазинов яйцами может занять от 6 до 9 месяцев, пояснил гендиректор американского совета по яйцам Эмили Мец.

Цена на этот продукт в США выросла в конце декабря 2024 года на 25%. Средняя цена дюжины яиц в стране – 4,33 доллара.

Ранее у тяжело больного пациента в США обнаружили мутацию птичьего гриппа. Врачи установили, что последовательности вируса во взятых образцах отличаются от других известных, также выявлены редкие изменения в структуре гена гемагглютинина.

При этом изменения не были замечены в последовательностях вирусов, выделенных из образцов домашней птицы, собранных в районе проживания пациента.