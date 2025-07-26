Более 70 млн вакцин против гриппа поступят в регионы РФ до конца ноября

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Более 70 миллионов вакцин для профилактики гриппа передадут российским регионам до конца ноября. Они уже начали получать первые партии препарата "Ультрикс квадри", сообщила пресс-служба Минздрава.

"Всего будет поставлено 14,1 млн доз этого препарата", – указало ведомство.

Как подчеркнуло министерство, в вакцинах содержатся обновленные штаммы вирусов с актуальными антигенами для осенне-зимнего периода. Кроме того, регионы получат вакцины "Совигрипп" и "Флю-М".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа вспышек заболеваний птичьим гриппом вызывает тревогу в научной среде во всех странах мира. В целях контроля над данной ситуацией было решено ввести специальный мониторинг.

Позже стало известно, что на стадии подготовки к доклиническим испытаниям находятся шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа, созданных для применения в случае межвидового перехода вируса на человека. При этом глава ведомства уточнила, что на данный момент в России нет промышленного производства прототипов таких вакцин.

