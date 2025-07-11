Ситуация с респираторными инфекциями и корью стабилизировалась в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России стабилизировалась ситуация с респираторными инфекциями, корью и менингококковой инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Глава службы Анна Попова провела расширенное заседание коллегии, которое было посвящено анализу деятельности ведомства за первые шесть месяцев 2025 года и определению ключевых задач на второе полугодие. Кроме того, рассматривалась эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в стране к настоящему моменту.

Ранее Попова заявила об увеличении числа случаев завоза брюшного тифа в РФ. По ее словам, это происходит в периоды, когда высокая заболеваемость регистрируется в каком-то регионе мира или стране. В частности, в июне большое количество заражений этой болезнью было зафиксировано в азиатских и африканских государствах.

Помимо этого, отмечались случаи завозов инфекций, которые передаются через укусы комаров. Речь идет о холере, которая не регистрируется как местное заболевание в России уже много лет, указывала глава Роспотребнадзора.