Глава Роспотребнадзора Попова заявила об увеличении случаев завоза брюшного тифа

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Число случаев завоза брюшного тифа в России увеличивается, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Кроме холеры, к группе кишечных относится и брюшной тиф, число случаев завоза которого увеличивается. И, как правило, это всегда происходит в периоды, когда очень высокая заболеваемость регистрируется или в каком-то регионе мире, или в какой-то стране", – передает слова главы ведомства РИА Новости.

Попова уточнила, что сейчас высокая заболеваемость брюшным тифом в азиатских и африканских страна. Кроме того, отмечается большое количество завозов инфекций, которые передаются через укусы комаров. В России холера не регистрируется как местное заболевание уже много лет. Все случаи, которые регистрируются, это люди, которые выезжали заграницу и были неаккуратны.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что холера – тяжелое заболевание, однако российские врачи успешно справляются с завозными случаями. Попова рассказала, что за период наблюдения были случаи, когда человек не обращался за помощью, даже когда чувствовал себя плохо, и его приходилось "вытаскивать". Тем не менее, отметила специалист, медикам удалось помочь пациенту.

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире фиксируется до 4 миллионов случаев заболевания холерой. До 143 тысяч случаев заканчиваются летальным исходом. Первая пандемия была зафиксирована в XIX веке, а всего в истории их было семь. Однако эксперты подчеркивают, что в России массовое заражение холерой практически невозможно, так как инфекция передается фекально-оральным путем. Возбудитель должен попасть в питьевую воду, которая в России хорошо обеззараживается.