Риелтор стал свидетелем по делу об афере с квартирой Долиной

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Риелтор, который помог продать квартиру певицы Ларисы Долиной Полине Лурье, проходит по делу в качестве свидетеля. Об этом РИА Новости рассказал один из участников уголовного процесса о мошенничестве.

"Он свидетель и был допрошен. Давал показания о том, что к нему обратились и он помог продать квартиру", – уточнил собеседник агентства.

В судебных документах также уточняется, что объявление о продаже квартиры Лурье нашла на одной из специализированных платформ.

В 2024 году Долина под влиянием мошенников продала свою квартиру и перевела полученные от сделки деньги, а также другие средства на "безопасный счет". Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, расследование которого завершилось летом 2025-го.

Суд приговорил четырех фигурантов к срокам от 4 до 7 лет лишения свободы и назначил штрафы в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, артистка оспорила сделку по продаже квартиры в суде, сохранив право собственности. Однако позже в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье.

Адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко сообщила, что ее клиентка не сомневалась во вменяемости певицы в момент совершения сделки. Сторона защиты считает, что Долина должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование, так как она ведет педагогическую деятельность.

Как утверждают СМИ, исполнительница уже прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, однако выводы специалистов о состоянии артистки не раскрываются.