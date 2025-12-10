ФСБ заявила, что агенты Украины собирали информацию о границе России с Литвой

Фото: depositphotos/Grigorenko

Агенты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины собирали информацию об охране границы России с Литвой. Об этом заявили в ФСБ РФ.

По данным ведомства, агент иностранной разведки Боцман (В. Кушниренко. – Прим. ред.) действовал по заданию военнослужащего В. Мацюци.

"<…> посредством опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов, а также использования квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иноспецслужбы осуществил сбор сведений о системе охраны участка государственной границы", – говорится в сообщении.

Украинские агенты приговорены к 15 и 16 годам.

Ранее в Крыму ликвидировали агента военной разведки Украины, который пытался устроить теракт против офицера Минобороны РФ. Он должен был подорвать российского военного в его автомобиле с использованием взрывного устройства. Преступление готовилось ГУР Минобороны Украины.