В Московском зоопарке рассказали, как трансляции помогают работе сотрудников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

10 декабря отмечается Международный день прав животных. Убедиться в благополучии зверей, населяющих Московский зоопарк, позволяют онлайн-трансляции, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин рассказал, что хороший уровень жизни питомцев зоосада является абсолютным приоритетом.

"Животные должны быть свободны от голода, жажды, физической боли, иметь возможность вести свою полноценную жизнь, проявлять естественное поведение в полном объеме, а также отойти, укрыться", – подчеркнул он.

В Московском зоопарке подобные условия достигаются не только качественным кормлением и ветеринарией, но и работой по обогащению среды.

По словам эксперта, за последние 15–20 лет условия содержания животных в российских зоопарках значительно улучшились, также вырос профессионализм сотрудников. Это позволило увеличить долю пожилых зверей.

При этом онлайн-трансляции дают зрителям возможность понаблюдать за сложной, научно обоснованной работой по взаимодействию с животными. В частности, сотрудники столичного зоопарка снимают излишнее беспокойство питомцев.

"Животные мыслят конкретно: им важно, чтобы хватало места, еды, кому-то – социальных контактов. <…> Наша задача – повторить в зоопарке все, что нужно зверю в природе: маршруты, территорию. Если все необходимое предоставлено – животное чувствует себя нормально", – пояснил Брагин.

Он также добавил, что веб-камеры – не единственный и не главный способ наблюдения. Они являются частью комплексной системы. Брагин рассказал, что камеры есть и у работников зоопарка, поэтому контроль становится многоступенчатым и постоянным.

Сейчас онлайн-трансляции позволяют понаблюдать за жизнью панд, сурикатов, слонов и многих других обитателей Московского зоопарка. Сделать это можно ежедневно с 09:00 до 17:00.

Ранее Московский зоопарк и проект "Активный гражданин" запустили викторину о сурикатах. Участникам предстояло ответить на 8 вопросов с выбором верного ответа из 5 предложенных. Задания касались места обитания сурикатов, их рациона и особенностей социальной жизни. Викторина стала уже 4-й в серии интерактивных опросов.