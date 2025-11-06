Викторина о мануле появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский зоопарк и проект "Активный гражданин" представили вторую совместную викторину, посвященную манулам – самым скрытным диким кошкам в мире, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В публикации уточняется, что пройти тест из восьми вопросов с пятью вариантами ответа можно на странице с онлайн-трансляциями из вольера манула на mos.ru, а также в приложении и на сайте "Активного гражданина".

Как отмечают организаторы, викторина позволит проверить знания об этих уникальных животных и узнать новые факты – например, об особенностях их поведения или происхождении названия.

Манул – особенное животное для зоопарка, который стоит у истоков их регулярного разведения. С 1975 года благодаря учреждению родились свыше 140 детенышей манулов, многие из которых переехали в зоопарки разных стран мира.

Помимо самца, за которым можно наблюдать в прямой трансляции, зоопарк содержит еще несколько особей в своем центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамском районе.

Особенно интересно наблюдать за манулом в преддверии зимы, отмечается в публикации. Кот становится более пушистым, активно гуляет по вольеру и набирает вес, почти удваивая массу тела. Именно об этом периоде жизни животного и некоторых особенностях его внешности пойдет речь в одном из вопросов викторины.

В публикации подчеркнули, что будет полезным и чтение фактов о животном на той же странице, сайте и в группах Московского зоопарка в социальных сетях.

Чтобы получить баллы программы "Миллион призов" за викторину, необходимо быть зарегистрированным пользователем "Активного гражданина" и авторизоваться на mos.ru. За каждый верный ответ начисляется 5 баллов. Их можно обменять на скидки в магазинах, билеты в музеи, сувениры, пополнить "Тройку" или парковочный счет, а также перевести на благотворительность.

Московский зоопарк совместно с департаментом информационных технологий проводит ежедневные онлайн-трансляции. Все желающие могут в реальном времени наблюдать за жизнью редких животных: хищников, приматов, птиц и травоядных.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года, объединив более 7 миллионов участников. По итогам голосований в Москве ежемесячно реализуется 30–40 решений горожан.

Развитие электронных госуслуг и цифровой инфраструктуры Москвы соответствует целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее сообщалось, что на платформе платформе "Активный гражданин – детям" стартовал опрос по выбору имен для четырех лосей национального парка "Лосиный остров". Для каждого животного предложены имена на определенные буквы: "Д", "Е", "А" и "Б". Юные участники могут проголосовать через mos.ru, получая за это баллы программы "Миллион призов".