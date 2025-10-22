Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На странице онлайн-трансляций из вольеров больших панд Московского зоопарка появилась викторина, посвященная этим животным. Ее реализовали совместно с проектом "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Викторина позволит проверить знания о пандах московского зоосада, ответив на восемь вопросов. Найти правильные ответы помогут сведения о животных на сайте зоопарка, его страницах в соцсетях и наблюдение за бамбуковыми мишками в режиме реального времени.

За каждый верный ответ участник получит пять баллов программы лояльности "Миллион призов". Их начислят зарегистрированным пользователям "Активного гражданина".

Приступая к ответам на вопросы, следует авторизоваться на портале mos.ru или подтвердить указанный в профиле номер телефона во время ее завершения. Участники, зарегистрировавшиеся на сайте "Активного гражданина" в день прохождения викторины, также получат баллы.

Потом их можно будет использовать для получения товаров и услуг организаций-партнеров. Помимо этого, пользователи расходуют баллы на благотворительность, а также пополняют ими транспортную карту "Тройка" или парковочный счет в приложении "Парковки России". Любой из вариантов использования баллов граждане выбирают самостоятельно на сайте "Миллион призов".

Проект онлайн-трансляций из Московского зоопарка реализуется совместно со столичным департаментом информационных технологий. На его страницах можно ежедневно наблюдать за обитателями зоосада, в том числе за редкими видами. В частности, у горожан появилась возможность увидеть жизнь птиц "Японского дворика".

