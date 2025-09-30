Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проекту онлайн-трансляций из Московского зоопарка исполнился один год. За это время посетители сайта zoo.mos.ru посмотрели их свыше девяти миллионов раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Онлайн-трансляции позволяют зрителям видеть уникальные моменты из жизни столичного зоопарка, не находясь при этом в городе. На сегодняшний день на Москву приходится только чуть больше половины просмотров.

Ежедневные эфиры из зоопарка пользуются популярностью у жителей Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Волгоградской, Самарской, Тверской, Владимирской, Ярославской областей, Краснодарского края, республик Башкортостан, Татарстан и других регионов.

Вместе с тем введение повтора дневных эфиров позволило знакомиться с обитателями Московского зоопарка жителям Камчатки, Сахалина и других далеких регионов России.

Кроме того, летом 2025 года для зрителей из других стран была запущена специальная, англоязычная версия онлайн-трансляций. Она имеет большое значение для повышения статуса и узнаваемости зоопарка на международном уровне, объединяет любителей природы со всего мира, а также может положительно влиять на развитие туризма в стране.

При этом проект онлайн-трансляций постоянно развивается. За год список животных, за которыми можно наблюдать на экране, значительно увеличился – с девяти вольеров на старте до 20 экспозиций сегодня.

Зрители также могут наблюдать за жизнью краснокнижных животных. Трансляции ведутся из вольеров с большой пандой Катюшей и ее родителями Диндин и Жуи, карликовым бегемотом Ксюшей, манулом Тимофеем, амурским тигром Степаном, медоедами, капибарами, азиатскими слонами, зебрами Греви, приматами и другими обитателями зоопарка.

