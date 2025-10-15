Из "Японского дворика" Московского зоопарка начали вести онлайн-трансляции

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

У горожан появилась возможность наблюдать по онлайн-трансляции за птицами "Японского дворика" Московского зоопарка. Камеры установили в вольере с японскими журавлями, глазчатыми индейками и зелеными павлинами, передает портал мэра и правительства столицы.

Гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что география проекта продолжает расширяться.

"Это еще один важный шаг в нашей миссии по сохранению биоразнообразия и просвещению, который стирает границы и позволяет каждому прикоснуться к волшебству природы не выходя из дома", – подчеркнула Акулова.

Видео с новых камер будет ежедневно транслироваться на mos.ru. Наблюдать за животными можно каждый день в часы работы зоопарка. В остальное время на странице есть возможность посмотреть запись дневного эфира, напомнили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Кроме того, на странице с трансляциями можно почитать различные факты о птицах и рассмотреть их на красочных снимках.

Самку японского журавля из Московского зоопарка зовут Сунагава, а ее партнера – Кореец. В 2024 году у них появился журавленок, который отправился в другой зоопарк. Летом 2025 года журавли снова стали родителями, однако пол птенца пока неизвестен.

Отмечается, что весной гости зоопарка и зрители трансляций могут наблюдать за брачными танцами журавлей. Они отражают хорошее состояние птиц и служат выходом энергии, а также играют определенную роль в образовании супружеских пар.

Японские журавли включены в Красную книгу России и Международную красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Вместе с японскими журавлями в вольере живут две глазчатые индейки, которые приехали из краснодарского "Сафари-парка". В летний сезон они живут в уличном вольере, а зимой могут переехать либо в подогреваемый дом "Японского дворика", либо в теплый павильон "Дом птиц".

Живущие в этой же экспозиции зеленые павлины обитают в лесах и саваннах на полуострове Индостан и на острове Цейлон. Их удлиненные перья надхвостья образуют шлейф из перьев, которые самцы раскрывают перед самками.

В экспозиции "Японский дворик" есть деревья и кустарники, бассейн. Кроме того, в жару сотрудники устанавливают систему орошения.

Ранее в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились редчайшие фазаны – трагопаны Кабота, а также самые крупные попугаи в мире – гиацинтовые ара. Оба вида крайне редко содержатся в неволе. Сейчас фазаны находятся на адаптации. Попугаев уже можно увидеть в экспозиции вместе с другой самкой по имени Лапочка.