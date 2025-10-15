"Активные граждане" выберут имя детенышу капуцина-плаксы из Московского зоопарка

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать имя для детеныша редкого капуцина-плаксы из Московского зоопарка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Поучаствовать в голосовании смогут и юные москвичи на платформе "Активный гражданин – детям". Всего на выбор есть пять имен. Также можно предложить свой вариант.

Детеныш появился на свет в семействе приматов Нори и Матроса, которые живут в Московском зоопарке. Данное событие имеет особую важность, так как этот вид занесен в Международную Красную книгу.

Посетители уже могут увидеть малыша в компании родителей в павильоне "Дом приматов" на новой территории зоопарка. Отмечается, что питается он уже как взрослые особи: орехами, фруктами и овощами, а также животным белком.

Одно из предлагаемых имен – Норман. Это составное имя в честь родителей – Нори и Матроса.

Возможны и варианты, которые связаны с Южной Америкой, родиной капуцинов. Например, детенышу предложили дать имя Реал в честь национальной валюты Бразилии. А имя Пан станет отсылкой к горе Пан-ди-Асукар, которая находится в Рио-де-Жанейро.

Еще есть вариант в честь экорегиона тропической саванны – Серраду. Также самец может получить имя Падуб, отсылающее к растению, из которого делают традиционный напиток мате.

Ранее в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились редчайшие фазаны – трагопаны Кабота, а также самые крупные попугаи в мире – гиацинтовые ара. Сейчас фазаны находятся на адаптации, а попугаев уже можно увидеть. Всего в центр воспроизводства прибыли трое трагопанов, один из которых самец и две самки.

