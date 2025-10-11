Детеныш мартышки дианы родился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке 1 сентября родился детеныш мартышки дианы, занесенный в Международную Красную книгу. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на гендиректора зоосада Светлану Акулову.

Пол новорожденного пока неизвестен, так как сотрудники не берут его на руки, чтобы не подвергать лишнему стрессу.

Как рассказала Акулова, первые дни мама Фиона постоянно носила детеныша на себе. Однако через две недели он начал сползать с нее и исследовать окружающий мир.

"Сейчас значительную часть времени он проводит рядом с мамой, которая продолжает носить его на себе, но также самостоятельно лазает по решетке, ходит по полке и иногда играет со своей старшей сестрой Виолой", – добавила гендиректор Московского зоопарка.

Отмечается, что первые недели жизни детеныш питался только материнским молоком, после чего начал постепенно пробовать другую пищу. В рацион мартышек входят фрукты, овощи, ветки и листья, а также отварная курятина, яйца, творог и йогурт.

Семейную группу можно увидеть в павильоне "Дом приматов".

