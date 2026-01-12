Трамп заявил, что Иран призвал США начать переговоры по ядерной программе

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Ирана призвало Белый дом к проведению переговоров по ядерной программе страны. Об этом американский лидер сообщил в интервью агентству Reuters.

Он подчеркнул, что Вашингтон может в ближайшее время встретиться с иранскими представителями. Также он добавил, что лично находится в контакте с лидерами Ирана.

В июне 2025 года армия США нанесла ракетные удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Трампа, этой атакой Вашингтон уничтожил ядерную программу страны.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил Тегерану в случае попыток восстановить ядерную программу. Он подчеркнул, что Иран якобы наращивает ядерные мощности на новых объектах и США знают, где они находятся.