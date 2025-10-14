Редчайшие фазаны и гигантские попугаи появились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Редчайшие фазаны и самые крупные попугаи в мире поселились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"В центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка прибыли уникальные пернатые: редчайшие фазаны – трагопаны Кабота, а также самые крупные попугаи в мире – гиацинтовые ара. Оба вида крайне редко содержатся в неволе", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".

Фазаны пока находятся на адаптации, а попугаев уже можно увидеть в экспозиции вместе с другой самкой по имени Лапочка. Трагопаны Кабота малочисленны в природе, в российских зоопарках их больше нигде нет. Природным ареалом этих птиц являются горные регионы юго-восточного Китая.

"Как и у других фазанов, у трагопанов ярко украшены только самцы, а во время ухаживания появляется длинная "сережка" с красно-синими узорами, а также голубые рожки – увидеть такую красоту удается нечасто даже в зоопарках", – говорится в сообщении.

Всего в центр воспроизводства прибыли трое трагопанов, один из которых самец и две самки.

Департамент также подчеркнул, что гиацинтовых ар редко можно встретить в зоопарках, они обитают в Бразилии, Боливии и Парагвае. Размах их крыльев достигает 2 метров.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш мартышки дианы, занесенный в Международную красную книгу. Пол новорожденного пока неизвестен, так как сотрудники не берут его на руки, чтобы не подвергать лишнему стрессу.

Первые дни мама Фиона постоянно носила детеныша на себе. Однако через две недели он начал сползать с нее и исследовать окружающий мир.

