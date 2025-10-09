Гендиректор Московского зоопарка Акулова развеяла мифы о летучих мышах

Фото: depositphotos/EcoPic

Летучие мыши не нападают на людей и они совершенно не агрессивны, заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Эксперт объяснила, что названное в СМИ якобы нашествие летучих мышей связано с тем, что у них наступает период миграции и поиска мест для зимовки.

Акулова указала, что рукокрылые не являются основными переносчиками бешенства – за 50 лет наблюдений в европейской части России не зафиксировано ни одного случая заражения человека. При этом все летучие мыши находятся под защитой Красной книги.

"Уничтожая их, мы не только нарушаем закон, но и лишаем город естественных защитников от комаров и вредителей", – указала гендиректор зоосада в своем телеграм-канале.

Если мышь залетела в дом, то не стоит трогать ее голыми руками. Нужно взять перчатки, посадить ее в коробку и связаться со специалистами Центра реабилитации рукокрылых. При этом лучшей профилактикой от таких инцидентов станет установка антимоскитных сеток.

"Давайте вместе сохранять спокойствие и распространять достоверную информацию! Только так мы сможем защитить этих полезных и уязвимых животных", – резюмировала Акулова.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды заявляли, что многие особи летучих мышей уже находятся в состоянии анабиоза. Эти животные выбирают для зимовки укромные и защищенные от холода и ветра места. Но если человек встретился с летучей мышью, то важно быть осторожным и сохранять дистанцию, так как животные могут переносить инфекции и быть источниками насекомых-паразитов.

