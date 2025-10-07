Летучие мыши в Москве начали подготовку к зимней спячке

Фото: 123RF/norrie3699

Летучие мыши в Москве активно готовятся к зимней спячке, сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"Сейчас многие особи уже находятся в состоянии анабиоза", – рассказал Бурмистров в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что эти животные выбирают для зимовки укромные и защищенные от холода и ветра места – дупла деревьев, трещины в зданиях, места под крышами домов или технические помещения со стабильной температурой.

"Бояться рукокрылых не нужно – они не нападают на человека. Однако прикасаться к ним, гладить или тем более пытаться приручить настоятельно не рекомендуется", – предупредил Бурмистров.

Летучие мыши играют важную роль в городской экосистеме, так как они контролируют численность насекомых и поддерживают пищевые цепочки. Кроме того, рукокрылые являются показателем экологического здоровья природных зон Москвы.

Если человек встретился с летучей мышью, то важно быть осторожным и сохранять дистанцию, так как животные могут переносить инфекции и быть источниками насекомых-паразитов.

"Если рукокрылое все же вас укусило, необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу", – подчеркнул эксперт.

Если летучая мышь уже спит, то лучше дать ей время дозимовать. В ином случае стоит вызвать на место специалистов, указывал ранее Бурмистров.

Например, можно обратиться к сотрудникам МЧС или в Московский зоопарк – у них есть специализированный центр реабилитации. Специалисты забирают сонных рукокрылых и дают им возможность перезимовать в тишине в искусственной среде. Весной их выпускают на волю.

