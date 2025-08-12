Эксперт Бурмистров объяснил, зачем летучие мыши пробираются в квартиры

Летучие мыши начали чаще пробираться в дома россиян, сообщили СМИ: якобы только в Центральной России зафиксировано уже более 200 таких случаев. Действительно ли рукокрылые стали частыми гостями квартир, чем это грозит людям и как правильно вести себя в такой ситуации, расскажет Москва 24.

В поисках тепла

Летучие мыши все чаще забираются в дома россиян: как сообщает телеграм-канал Mash, с начала лета в Центральном федеральном округе зафиксировано более 200 случаев. Некоторые из них – в Московской, Тверской, Брянской, Орловской и Курской областях.

Однако наиболее активны рукокрылые в Калужской области: по данным СМИ, летучие мыши появляются в домах местных жителей практически каждый день и даже дважды залетали к губернатору региона Владиславу Шапше.

Как объяснила хироптеролог Елена Ситникова, летучие мыши ведут себя так из-за прохладного лета: в поисках тепла они стремятся попасть в помещения. Кроме того, по ее словам, такое поведение обусловлено и вырубкой лесов, из-за чего части рукокрылых негде жить.

В свою очередь, в столице можно встретить десять видов летучих мышей, трое из них – двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь – занесены в Красную книгу Москвы.

"Я пытаюсь казаться страшной"

Частота визитов летучих мышей в дома москвичей не увеличилась – люди просто стали чаще об этом рассказывать, уверен начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

"Они и раньше прилетали, просто мало кто публиковал эту информацию. Зачастую их или убивали, или прогоняли. А сейчас люди поняли, что это живое создание, оно и милое, и интересное, и любопытное, и почему бы про это не рассказать", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, чаще всего летучие мыши оказываются в квартирах случайно: например, если ночью их застигнет непогода, они могут воспринять человеческое жилье как укрытие. Однако не исключено, что эти существа захотят остаться там зимовать.

"Летучие мыши зимуют колониями. И бывали случаи, когда люди зимой начинали делать ремонт, остекляли балкон, и потом находили под обшивкой нескольких рукокрылых. Подобное бывает и в старых домах. Но такого, что вы зашли на балкон, а у вас там поселилось несколько десятков летучих мышей, не бывает. Они могут спрятаться так, чтобы их не было видно и не было слышно, но в этом нет ничего плохого. Они не несут никакого вреда", – отметил Бурмистров.

Эксперт рассказал, что в целом у испуганного животного, оказавшегося в ограниченном пространстве, две модели поведения: мышь либо начинает метаться, пытаясь спрятаться, либо замирает на месте, чтобы быть незаметной.

"Угрозы от летучей мыши очень мало. У нее нет цели охотиться за человеком, она никогда не выступает инициатором агрессии. Они сами испуганы и потому могут защищаться. Поэтому главное – не поддаваться панике. Летучие мыши могут пытаться напугать, открывая рот, могут пищать, хлопать крыльями. Так они лишь пытаются сказать: "Уйди от меня, я пытаюсь казаться страшной, оставь меня в покое, я боюсь", – объяснил эксперт.

Меры безопасности

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Если животное было обнаружено во время спячки, Бурмистров порекомендовал дать ему дозимовать. Однако когда такой возможности нет, стоит обратиться к экспертам.

"Специалисты забирают таких сонных летучих мышей, дают им возможность провести зимовку в тишине, в спокойствии в искусственной среде, а весной выпускают на волю", – объяснил эксперт.

По его словам, можно обратиться к сотрудникам МЧС или в Московский зоопарк – у них есть специализированный центр реабилитации. Также рукокрылое можно выпустить на волю самостоятельно, но важно не забывать о технике безопасности.

"Когда летучая мышь замерла, ее можно аккуратно поймать самостоятельно, надев тряпичные перчатки. Животное нужно накрыть ладонью и аккуратно переместить в плотно закрытую коробку с небольшими отверстиями до наступления темноты. Когда стемнеет, достаточно открыть ее, выставив в окно, и мышь вылетит сама. Делать так в светлое время суток не нужно, потому что солнце слепит их и провоцирует дезориентацию в пространстве", – объяснил эксперт.





Сергей Бурмистров начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Если же мышь села где-нибудь на занавеске, то нужно закрыть дверь в помещение, выключить свет и открыть окно. Когда мышь поймет, что на нее никто не нападет, если она двинется, с приходом темного времени суток она также улетит сама.

После контакта с летучей мышью необходимо соблюдать правила гигиены: помыть руки и обработать поверхность, на которой та сидела, при помощи антисептика или любого другого дезинфицирующего средства.

В целом вероятность получить ущерб от летучей мыши крайне мала. Ее вес составляет порядка 10–20 граммов, и потому она скорее сама получит урон от человека или от животного.

"Это крохотное создание с тоненькими косточками и очень тонкой летательной перепонкой. Бывает, что оно сталкивается со стеной, или человек, отмахиваясь, ударяет по нему, или кошка ранит ему крыло, и летучая мышь уже не в состоянии летать. Они сами больше в зоне риска, нежели окружающие", – обратил внимание Бурмистров.

Если сломанная кость животного не срастется или кожистая перепонка не восстановится, оно больше не сможет летать и добывать пищу. В таком случае летучая мышь будет обречена на гибель, предупредил эксперт.

