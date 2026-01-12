Пользователи Spotify сообщили о сбоях в работе сервиса

Фото: 123RF.com/annlisa

Пользователи музыкального стримингового сервиса Spotify пожаловались на сбои в работе платформы. Это следует из данных, представленных на сайте Downdetector.

Сообщения о неполадках стали поступать 12 января в 16:08 по московскому времени. Больше всего жалоб о сбоях было направлено пользователями из США – около 1,5 тысячи. Кроме того, много обращений поступило от жителей Канады, Британии, Нидерландов, Германии и других стран.

Основная часть пользователей сообщила о проблемах в работе мобильного приложения, сайта, а также в воспроизведении музыки и на неполадки при соединении с сервером.

Ранее россияне сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram. Больше всего жалоб поступило от жителей Магаданской, Омской, Вологодской областей, а также из Ставропольского края и Алтая.

Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения и личного кабинета. Кроме того, наблюдались проблемы с оповещениями.

