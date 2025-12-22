Сбой в работе WhatsApp произошел в РФ

Фото: depositphotos/diego_cervo

Сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) наблюдается у некоторых пользователей в России. Об этом говорится на портале "Сбой.рф".

По данным на 13:13 по московскому времени всего за сутки на сбои пожаловались 1 631 раз. Больше всего жалоб (59%) поступило из Москвы. Также на неполадки пожаловались жители Санкт-Петербурга, Московской и Воронежской областей.

Ранее Роскомнадзор предупредил о полной блокировке мессенджера, если его руководство продолжит игнорировать российское законодательство. По данным РКН, WhatsApp не выполняет требований для пресечения совершения преступлений в России.

При этом экс-премьер Сергей Степашин призвал вводить точечные ограничения вместо полной блокировки WhatsApp. Он предложил пересмотреть содержательную сторону вопроса и блокировать только ту информацию, которая касается экстремизма и терроризма. Он добавил, что технически такая возможность существует.