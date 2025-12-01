Депутат Горелкин: утечка диппереговоров стала поводом ускорения блокировки WhatsApp

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Недавняя утечка дипломатических переговоров стала дополнительным и важным поводом для ускорения блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Об этом на своей странице в MAX заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют", – подчеркнул парламентарий.

Ранее Роскомнадзор предупредил о полной блокировке мессенджера, если его руководство продолжит игнорировать российское законодательство. По данным ведомства, мессенджер не выполняет требований для пресечения совершения преступлений в России.

При этом WhatsApp используется для организации и проведения террористических действий, мошеннических и других схем. В связи с этим россиянам рекомендовано переходить на национальные платформы.

