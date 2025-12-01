Форма поиска по сайту

01 декабря, 13:52

Технологии

Российские пользователи сообщили о перебоях в работе WhatsApp

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Проблемы с мессенджером WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) зафиксированы у ряда российских пользователей. Об этом свидетельствуют данные портала "Сбой.РФ".

По состоянию на 13:45 по московскому времени на перебои в работе приложения пожаловались 2 189 человек. Большая часть соответствующих обращений поступила от жителей столицы (28%). Еще 15% жалоб направили пользователи из Новосибирской области, 14% – из Санкт-Петербурга и 5% – из Иркутской области.

Немногим ранее Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp при невыполнении российского законодательства. В ведомстве пояснили, что мессенджер используется для организации террористических действий, вербовки их исполнителей и мошенничества.

В связи с этим РКН начал последовательно вводить ограничительные меры в отношении сервиса еще в августе, одновременно с этим рекомендуя россиянам переходить на национальные платформы.

