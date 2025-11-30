Депутат Боярский: работа по импортозамещению WhatsApp завершается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) завершается. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в мессенджере MAX.

По его словам, у платформы было время для налаживания взаимодействия с российскими регуляторами, однако она не предприняла попыток.

"Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов России", – добавил парламентарий.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что полностью заблокирует WhatsApp при невыполнении российского законодательства. По данным ведомства, мессенджер используется для организации и проведения террористических действий, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и других схем. В связи с этим россиянам порекомендовали переходить на национальные платформы.

28 ноября москвичи столкнулись со сбоем в работе WhatsApp. В частности, некоторые пользователи не могли отправить сообщения. Проблемы возникали как при подключении к Wi-Fi, так и при использовании мобильного интернета, вне зависимости от оператора связи.

